ВКС РФ нанесли удар по позициям украинских военных в Краматорске
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У батальонов теробороны на Западной Украине находится в руках тысячи ракетных комплексов Javelin, NLAW и Stinger. В этой связи Генштаб ВСУ распорядился провести операцию, в ходе которой следует изъять у личного состава теробороны ракетные комплексы и другую поставляемую НАТО военную помощь, пишет украинский телеграм-канал «Резидент».
Согласно предварительным данным, отряды территориальной обороны владеют целым арсеналом вооружения. На руках у них находится 10-15% комплексов Jаvelin, не менее 25% комплексов NLAW и около 10% ПЗРК Stinger. Отметим, что Генштаб ВСУ объявил операцию по изъятию оружия у бойцов теробороны в связи с тем, что местные администрации отказались их разоружать.
Напомним, что Киев начал массово раздавать оружие всем добровольцам с первых дней «спецоперации» и формировать добровольческие территориальные батальоны, которых инструктируют военнослужащие ВСУ. В начале апреля руководство Украины подписало указ, разрешающий отрядам теробороны пользоваться артиллерией и ракетами. Кроме того, на официальном уровне отряды могут использовать стрелковое оружие.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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