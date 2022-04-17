Царев рассказал о расчете ВСУ выстоять на Донбассе

ВКС РФ нанесли удар по позициям украинских военных в Краматорске
Издание «Русская весна» cообщает о том, что по карьерам в Краматорске, где засело большое количество бойцов ВСУ и...Подробнее
Бывший депутат Верховной Рады Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев заявил, что российские войска будут продвигаться медленно в силу многих факторов. Он пояснил, что Киев и западные союзники Украины понимали, что будут делать российские войска, а также взвешивали ситуацию, считали количество бойцов с обеих сторон. По словам политика, если бы ВСУ видели, что шансов у них нет, то отошли бы к Днепропетровску, к Запорожью, однако украинские военные считают, что шансы есть, поэтому стягивают на Донбасс лучшее вооружение.
Царев также подчеркнул, что ВСУ выстраивали оборону в Донбассе очень долго и за последние пару недель они укрепили свои линии обороны. Политик уверен, что для российских войск легкой прогулки не будет, так как украинские военные готовились к войне.
18 апреля Владимир Зеленский в видеообращении заявил о начале «битвы за Донбасс». Вчера поздно вечером по всей стране фиксировались воздушные тревоги. Известно, что за прошедшие сутки ВС РФ высокоточными ракетными ударами подавили 13 опорных пунктов ВСУ, а также места сосредоточения живой силы и военной техники в Славянске, Барвенково и Попасной. Кроме того, боевые действия ведутся в районе Гуляйполя Запорожской области, где ВС РФ ликвидировали несколько установок «Бук-М1», пишет Взгляд.
ВКС России нанесли удары по 60 военным объектам Украины, а ракетные войска и артиллерия уничтожили более тысячи мест сосредоточения живой силы противника.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Издание «Русская весна» cообщает о том, что по карьерам в Краматорске, где засело большое количество бойцов ВСУ и...Подробнее
Политолог Алексей Самойлов рассказал, что будет, если в Мариуполе задержат инструкторов НАТО. По его мнению, они сейчас...Подробнее
Представитель полка Нацгвардии «Азов» ( запрещен в РФ) Владислав Соболевский заявил о том, что потеря Мариуполя для...Подробнее
Мощный удар нанесли российские войска по позициям ВСУ. Видео с места удара записали украинские военные, передает...Подробнее
Появилась информация о том, что российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» уничтожили украинскую танковую колонну. Об этом...Подробнее
Информационное онлайн издание ИА Rusvesna, которое ссылается на кадры видео записи и один из военных источников,...Подробнее
В понедельник, 18 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Западной Украине. Председатель Львовской областной военной...Подробнее
Российские военные воспользовались тем, что Украина выдала место ремонта бронетехники и нанесли по нему удар. В эфире...Подробнее
В Мариуполе захвачен в плен британский наемник Шон Питер. Об этом сообщают СМИ, отмечая, что ранее Шон Питер участвовал...Подробнее
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью Украина.ру прокомментировал нежелание Киева идти...Подробнее
Комментировать