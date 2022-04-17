Царев рассказал о расчете ВСУ выстоять на Донбассе

Сегодня, 21:39

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Царев рассказал о расчете ВСУ выстоять на Донбассе
Фото из открытых источников

Бывший депутат Верховной Рады Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев заявил, что российские войска будут продвигаться медленно в силу многих факторов. Он пояснил, что Киев и западные союзники Украины понимали, что будут делать российские войска, а также взвешивали ситуацию, считали количество бойцов с обеих сторон. По словам политика, если бы ВСУ видели, что шансов у них нет, то отошли бы к Днепропетровску, к Запорожью, однако украинские военные считают, что шансы есть, поэтому стягивают на Донбасс лучшее вооружение.

Царев также подчеркнул, что ВСУ выстраивали оборону в Донбассе очень долго и за последние пару недель они укрепили свои линии обороны. Политик уверен, что для российских войск легкой прогулки не будет, так как украинские военные готовились к войне.

18 апреля Владимир Зеленский в видеообращении заявил о начале «битвы за Донбасс».  Вчера поздно вечером по всей стране фиксировались воздушные тревоги. Известно, что за прошедшие сутки ВС РФ высокоточными ракетными ударами подавили 13 опорных пунктов ВСУ, а также места сосредоточения живой силы и военной техники в Славянске, Барвенково и Попасной. Кроме того, боевые действия ведутся в районе Гуляйполя Запорожской области, где ВС РФ ликвидировали несколько установок «Бук-М1», пишет  Взгляд.

ВКС России нанесли удары по 60 военным объектам Украины, а ракетные войска и артиллерия уничтожили более тысячи мест сосредоточения живой силы противника.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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