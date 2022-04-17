В Пентагоне не увидели начала масштабного наступления российской армии на Донбассе

Сегодня, 13:59

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В Пентагоне не увидели начала масштабного наступления российской армии на Донбассе
Фото из открытых источников

В Пентагоне заявили о том, что масштабное наступление российских войск на Донбассе еще не началось. Об этом пишет The New York Times, отмечает, что переброска дополнительных сил в район боевых действий продолжается, передает Военное обозрение.

Оценив собранные данные, в Пентагоне пришли к выводу, что бои, которые идут в Донбассе, не соответствуют крупномасштабному наступлению, но оно может начаться в любой день.

Аналогичное мнение озвучил и официальный представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, российские войска продолжают создавать условия для предстоящего наступления. То, что Россия начала активнее наносить удары по позициям ВСУ в Пентагоне объясняют желанием российских сил раздробить группировку ВСУ и не допустить ее укрепления.

Пентагон также заявляет о том, что сейчас на территории Украины находится 76 российских батальонно-тактических групп, из которых 12 действуют в Мариуполе. 22 БРГ Россия держит на северных границах Украины в полной готовности.

Генштаб ВСУ говорит о том, что РФ уже ввела на территорию Украины 87 БТГ, т.е. около 60-70 тысяч военнослужащих и продолжает наращивать свою группировку.

Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Западные страны во главе с США и далее предоставляют вооружение для ВСУ. При этом на Россию оказывается санкционное давление, которое, по оценкам ряда экспертов, спровоцирует инфляцию, и даже может вызвать рост безработицы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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