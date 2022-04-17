Армия РФ атаковала позиции ВСУ и территориальных батальонов в районе Николаева

ВКС РФ нанесли удар по позициям украинских военных в Краматорске
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Об атаках по позициям ВСУ в Николаевской области сообщают СМИ.
За минувшую ночь в области несколько раз звучал воздушный сигнал тревоги, пишет «Военное обозрение». Под удар попали позиции ВСУ и территориальной обороны в районе Николаева.
В сети появились видео с многочисленным вспышками в том районе, где наблюдалась высокая активность ВСУ. Ранее сообщалось, что украинские военные пытаются выбить российские войска с занимаемых позиций в Херсонской области и оттеснить их к Херсону.
Власти Николаева, к слову, незадолго до этой атаки сообщили о гуманитарной помощи из Болгарии. Якобы город получил зарядные устройства и спальные мешки. Но российские военные уверены, что в Николаев гражданскими машинами завозят оружие и боеприпасы, используя для таких доставок даже поставщиков из ЕС.
Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля.
Комментируя последствия санкций, которые были введены Западом против РФ из-за ее действий касательно Украины, глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила о сложном периоде, который будет сопровождаться ростом цен и безработицы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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