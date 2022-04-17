Норин рассказал о конкретных функциях чеченских бойцов на территории Украины

Сегодня, 10:34

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Норин рассказал о конкретных функциях чеченских бойцов на территории Украины
Фото из открытых источников

Военный эксперт Евгений Норин объяснил основную функцию чеченских бойцов в «военной спецоперации» на территории Украины.

Он подчеркнул, что чеченские подразделения эффективно справляются с поставленными перед ними задачами, пишет Украина.ру. Они не участвуют в штурмах укрепрайонов, поскольку не являются штурмовыми подразделениями и не вооружены тяжелой техникой.

По словам Норина, на чеченских бойцов возложена функция полицейских. Также они выполняют задачи по зачистке занятых российскими войсками территорий.

«Насколько я могу судить, они выполняют задачи по зачистке. Они не являются штурмовыми частями, которые ломятся на острие атаки. Чисто с боевой точки зрения, чеченские части — это легкая пехота. У них нет адекватной артиллерийской группировки и тяжелой техники, но в качестве средства зачистки они показывают себя хорошо», — сказал Норин.

Отметим, РФ продолжает «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Западные страны продолжают поставлять ВСУ вооружение, но также давят на российскую экономику санкциями. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиулинной, это имеет негативные последствия для российской экономике и уйдет время на ее перестройку. И пока ситуация не стабилизируется, возможен существенный рост цен, а также увеличение числа безработных.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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