Эксперт Норин рассказал об одном преимуществе украинской армии над ВС РФ

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На всей территории Украины продолжается дальше осуществляться «специальная военная операция» Вооружённых сил Российской Федерации. Сейчас армейские подразделения России продвигаются по территории двух самопровозглашенных республик Донбасса – Луганской и Донецкой. Оценивая ситуацию с проведением специальной операции в реальных боевых условиях, многие военные эксперты высказывают профессиональное мнение о том, что украинская армия имеет некоторые тактические преимущества над российскими Вооружёнными силами. В интервью журналистам своими мыслями об этом поделился военный историк Евгений Норин.
Как рассказал Евгений Норин, Вооруженные силы Российской Федерации, вне всякого сомнения, намного сильнее и гораздо современнее, чем армия Украины. Наряду с этим преимуществом, наблюдается тот факт, что украинские войска превосходят россиян по своей численности. Этот объём живой силы получился намного больше из-за украинской мобилизации и вливания служащих отрядов территориальной обороны.
Таким образом, группировка ВС Украины является очень большой, поэтому её физически сложно нейтрализовать. Эксперт считает, что украинских военных тренировали и готовили к боевым действиям в условиях потерянного управления из центра.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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