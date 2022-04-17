Эксперт Норин рассказал об одном преимуществе украинской армии над ВС РФ

Сегодня, 11:04

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Эксперт Норин рассказал об одном преимуществе украинской армии над ВС РФ
Фото из открытых источников

На всей территории Украины продолжается дальше осуществляться «специальная военная операция» Вооружённых сил Российской Федерации. Сейчас армейские подразделения России продвигаются по территории двух самопровозглашенных республик Донбасса – Луганской и Донецкой. Оценивая ситуацию с проведением специальной операции в реальных боевых условиях, многие военные эксперты высказывают профессиональное мнение о том, что украинская армия имеет некоторые тактические преимущества над российскими Вооружёнными силами.  В  интервью журналистам своими мыслями об этом поделился военный историк Евгений Норин. 

Как рассказал Евгений Норин, Вооруженные силы Российской Федерации, вне всякого сомнения, намного сильнее и гораздо современнее, чем армия Украины. Наряду с этим преимуществом, наблюдается тот факт, что украинские войска превосходят россиян по своей численности. Этот объём живой силы получился намного больше из-за украинской мобилизации и вливания служащих отрядов территориальной обороны. 

Таким образом, группировка ВС Украины является очень большой, поэтому её физически сложно нейтрализовать. Эксперт считает, что украинских военных тренировали и готовили к боевым действиям в условиях потерянного управления из центра.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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