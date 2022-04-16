Появились первые сообщения о начале большого наступления РФ на Донбассе

Военные эксперты сообщают о начале масштабного наступления российских войск на донбасскую группировку Вооруженных сил Украины. Наступление идет и со стороны Харькова, о чем сообщают военкоры. Блогер Юрий Подоляка считает, что Мариуполь будет полностью взят под контроль в ближайшие часы. На начало наступления указывает возможность вывести из Мариуполя большую часть войск и направить к границам Донецкой области.

Подоляка также сообщил, что удары по позициям ВСУ наносятся реактивными системами залпового огня. Крупнейшее наступление «спецоперации» началось еще до установления полного контроля над Мариуполем и уже идет полным ходом, отмечают эксперты. Командование ВС РФ планирует окружение и расчленение находящейся в Донбассе группировки ВСУ на несколько «котлов». Силы РФ наступают широким фронтом от Изюма и Гуляйполя, а также наступление идет со стороны ЛНР и ДНР.

Как заявили в Минобороны РФ, второй этап спецоперации предполагает установление контроля над всем Донбассом, пишет МК .

Эксперты предупреждают, что страны НАТО стремятся втянуть Россию в затяжной конфликт. Альянс не отказался от планов по расширению к границам РФ и в скором времени может принять заявки на членство от Финляндии и Швеции. Эксперты считают, что России следует сохранить достаточно ресурсов для защиты своих рубежей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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