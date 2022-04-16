Политолог Самойлов объяснил, что будет при задержании инструкторов НАТО в Мариуполе

ВКС РФ нанесли удар по позициям украинских военных в Краматорске
Издание «Русская весна» cообщает о том, что по карьерам в Краматорске, где засело большое количество бойцов ВСУ и...Подробнее
Политолог Алексей Самойлов рассказал, что будет, если в Мариуполе задержат инструкторов НАТО.
По его мнению, они сейчас находятся на территории «Азовстали», поэтому Украина не раз заявляла о необходимости коридоров из Мариуполя, передает Украина.ру. Были даже предприняты попытки их эвакуации по воздуху, но российские военные сбили вертолет ВСУ.
Самойлов подчеркнул, что эти люди являются сообщниками украинских военных и поэтому их тоже необходимо привлечь к ответственности. По его мнению, на допросе они не смогут ничего скрыть и выдадут все известные им тайны НАТО.
«И потом, наша контрразведка допрашивать умеет, поэтому парни все расскажут. Да и у наших разведорганов, я думаю, уже есть соответствующие материалы», — сказал Самойлов.
Поэтому Россия получит много плюсов, ведь у нее будет информация о работе НАТО изнутри.
Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предупредил о планах Запада втянуть РФ в затяжной конфликт, чтобы ослабить ее военную мощь. Это может в будущем использоваться для нанесения удара уже непосредственно для РФ. Поэтому руководству страны важно сохранить военный потенциал ВС РФ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Издание «Русская весна» cообщает о том, что по карьерам в Краматорске, где засело большое количество бойцов ВСУ и...Подробнее
О необходимости провести мобилизацию в России пишет РИА Новости . Украина, отмечается в публикации, противостоит России...Подробнее
Политолог Алексей Самойлов рассказал, что будет, если в Мариуполе задержат инструкторов НАТО. По его мнению, они сейчас...Подробнее
Сегодня, 16 апреля, телевизионный ведущий Иван Ургант отмечает собственное 44-летие. Последний выпуск его шоу «Вечерний...Подробнее
14 апреля затонул ракетный крейсер «Москва», который являлся флагманским судном Черноморского флота ВМФ России. Это...Подробнее
По военнослужащим Украины, которые находятся в подвалах предприятия «Азовсталь» в городе Мариуполе, были нанесены...Подробнее
Представитель полка Нацгвардии «Азов» ( запрещен в РФ) Владислав Соболевский заявил о том, что потеря Мариуполя для...Подробнее
Мощный удар нанесли российские войска по позициям ВСУ. Видео с места удара записали украинские военные, передает...Подробнее
Военный обозреватель информационного онлайн-издания РИА «Новости» Петр Акопов предоставил своё интервью журналисту...Подробнее
Появилась информация о том, что российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» уничтожили украинскую танковую колонну. Об этом...Подробнее
Комментировать