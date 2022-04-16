Политолог Самойлов объяснил, что будет при задержании инструкторов НАТО в Мариуполе

Политолог Алексей Самойлов рассказал, что будет, если в Мариуполе задержат инструкторов НАТО.

По его мнению, они сейчас находятся на территории «Азовстали», поэтому Украина не раз заявляла о необходимости коридоров из Мариуполя, передает Украина.ру. Были даже предприняты попытки их эвакуации по воздуху, но российские военные сбили вертолет ВСУ.

Самойлов подчеркнул, что эти люди являются сообщниками украинских военных и поэтому их тоже необходимо привлечь к ответственности. По его мнению, на допросе они не смогут ничего скрыть и выдадут все известные им тайны НАТО.

«И потом, наша контрразведка допрашивать умеет, поэтому парни все расскажут. Да и у наших разведорганов, я думаю, уже есть соответствующие материалы», — сказал Самойлов.

Поэтому Россия получит много плюсов, ведь у нее будет информация о работе НАТО изнутри.

Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предупредил о планах Запада втянуть РФ в затяжной конфликт, чтобы ослабить ее военную мощь. Это может в будущем использоваться для нанесения удара уже непосредственно для РФ. Поэтому руководству страны важно сохранить военный потенциал ВС РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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