В «Азове» считают потерю Мариуполя трагедией пострашнее Иловайского котла

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Представитель полка Нацгвардии «Азов» ( запрещен в РФ) Владислав Соболевский заявил о том, что потеря Мариуполя для Киева будет еще более страшным поражением, чем Иловайский котел.
Битва за Иловайск стала самым масштабным сражением на Донбассе в сентябре 2014 года и завершилась она разгромом украинских войск.
«Если Мариуполь падет, это будет страшнее, чем Иловайск, чем любые другие наши трагедии, которые переживала эта нация. Сегодня Мариуполь и «Азов» становятся главной точкой на этой войне», — сказал Соболевский в эфире одного из украинских телеканалов.
По его словам, для того чтобы спасти украинских военных, которые все еще остаются в Мариуполе и удерживают часть территории «Азовстали», Киев намерен предпринимать политико-дипломатические шаги. В чем их суть, Соболевский говорить не стал.
Отметим, сегодня было опубликовано видеообращение председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Ранее его задержала Служба безопасности Украины. Медведчук в обращении попросил у президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского обменять его на «защитников Мариуполя и жителей».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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