Момент ракетного удара военных РФ по Львову и последствия атаки попали в Сеть

ВКС РФ нанесли удар по позициям украинских военных в Краматорске
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В понедельник, 18 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Западной Украине.
Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил о том, что ракеты атаковали Львов и его окрестность.
Взрывы во Львове прогремели после сирен воздушной тревоги. Козицкий заявил, что было нанесено четыре удара. Украинские власти утверждают, что Россия атаковала гражданскую инфраструктуру, а в результате этого удара погибли мирные граждане.
Издание «Военное обозрение» сообщает, что российские войска атаковали места размещения иностранных добровольцев.
Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Силы РФ сосредоточились на востоке Украины, где перед ними поставлена задача взять под контроль всю территорию Донбасса.
Запад же продолжает и далее оказывать поддержку Украине, в том числе поставляя тяжелое вооружение. Эксперты предупреждают, что для России важно избежать втягивания в затяжной конфликт, поскольку это будет выгодно НАТО.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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