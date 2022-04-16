Пилоты Ка-52 «Аллигатор» ВС РФ проинформировали о ликвидации танковой колонны ВСУ

Появилась информация о том, что российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» уничтожили украинскую танковую колонну. Об этом сообщает НТВ , отмечая что экипажу вертолета пришлось применить так называемые тепловые ловушки, которые сбивают с цели наземные зенитные комплексы противника. Со слов одного из пилотов Ка-52, чтобы разбить колонну, ее остановили, после чего нанесли удар по остаткам.

Военные рассказывают, что ударные Ка-52 «Аллигаторы» и транспортные Ми-8 работают вместе. Это необходимо для того, чтобы обеспечивать прикрытие, и в случае необходимости провести эвакуацию. Нередко после атак по позициям противника пилоты Ка-52 получат ранения, а вертолеты имеют повреждения корпусов. Но пилотам оказывается сразу же помощь, а повреждения вертолетов устраняются в считанные часы.

Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Эксперты, обсуждая сложившуюся ситуацию, обращают внимание на риск долгоиграющего конфликта, и этот сценарий для России явно не лучший, поскольку он выгоден Западу.

Страны НАТО во главе с США нацелены на то, чтобы втянуть Россию в затяжной конфликт, который бы разрушал ее армию, при этом они намерены давить на российскую экономику санкциями.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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