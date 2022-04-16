Офицер бригады морпехов ЧФ РФ рассказал об уязвимых местах украинских военных на «Азовстали»

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В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои. Как выяснилось, украинские бойцы, находящиеся на территории «Азовстали», отказались сдаться. Речь идет об одной из крупнейших группировок - представителях батальона «Азова» (запрещен в РФ). Металлургическое предприятие, в котором много подземных переходов, подвалов и хранилищ, является сложным объектом для штурма.
Как отметил старший офицер бригады морской пехоты Черноморского флота, на предприятии есть уязвимые места, поэтому бойцы украинского батальона пытаются скрыться на нижних этажах предприятия.
«Кольцо вокруг них постепенно сжимается, а их оборона ударами с воздуха и огнём тяжелой артиллерии превращается в руины», — отмечает офицер.
Российским и донецким бойцам известны расположения вентиляционных шахт, а также слабые точки в укреплениях противника. Эту информацию удалось узнать при допросе пленных, пишет МК.
По словам офицера бригады морской пехоты, предприятие обороняют приблизительно полторы тысячи украинских бойцов, по которым ведется огнь. Офицер считает, что после взятия под полный контроль Мариуполя российские войска заметно укрепятся.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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