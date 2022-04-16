Офицер бригады морпехов ЧФ РФ рассказал об уязвимых местах украинских военных на «Азовстали»

Сегодня, 11:09

0

Image 16+
Офицер бригады морпехов ЧФ РФ рассказал об уязвимых местах украинских военных на «Азовстали»
Фото из открытых источников

В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои. Как выяснилось, украинские бойцы, находящиеся на территории «Азовстали», отказались сдаться. Речь идет об одной из крупнейших группировок - представителях батальона «Азова» (запрещен в РФ). Металлургическое предприятие, в котором много подземных переходов, подвалов и хранилищ, является сложным объектом для штурма.

Как отметил старший офицер бригады морской пехоты Черноморского флота, на предприятии есть уязвимые места, поэтому бойцы украинского батальона пытаются скрыться на нижних этажах предприятия. 

«Кольцо вокруг них постепенно сжимается, а их оборона ударами с воздуха и огнём тяжелой артиллерии превращается в руины», — отмечает офицер.

Российским и донецким бойцам известны расположения вентиляционных шахт, а также слабые точки в укреплениях противника. Эту информацию удалось узнать при допросе пленных, пишет МК.

По словам офицера бригады морской пехоты, предприятие обороняют приблизительно полторы тысячи украинских бойцов, по которым ведется огнь. Офицер считает, что после взятия под полный контроль Мариуполя российские войска заметно укрепятся.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Пилоты Ка-52 «Аллигатор» ВС РФ проинформировали о ликвидации танковой колонны ВСУ

Сегодня, 12:44

Офицер бригады морпехов ЧФ РФ рассказал об уязвимых местах украинских военных на «Азовстали»

Сегодня, 11:09

В эфире украинского телевидения случайно выдали позиции ВСУ, по ним нанесен мощный ракетный удар

Сегодня, 10:14

RusVesna: прорыв близится, спецназ ВС России на броне продвигается вглубь Донбасса

Сегодня, 09:14

ВКС РФ нанесли удар по позициям украинских военных в Краматорске

Вчера, 16:04

Рожин рассказал, каким должен быть ответ России на отказ Киева от переговоров

Вчера, 11:59

В результате мощнейшей атаки армии РФ от позиций ВСУ остались 20-метровые воронки

Вчера, 07:44

Рожин рассказала о дальнейшей судьбе Херсона

16-04-2022, 17:44

Применение авиабомб ФАБ-500 и ФАБ-3000 привело к разрушению подземелий «Азовстали»

16-04-2022, 14:44

Норин назвал самый разумный способ разрешения конфликта на Украине

16-04-2022, 10:59

Обозреватель Акопов рассказал, хватит ли у российской армии сил завершить спецоперацию на Украине

15-04-2022, 18:04

Ходаковский заявил о последней крупной операции без ядерного оружия

15-04-2022, 15:24

Эксперт Сивков объяснил, почему потеря крейсера «Москва» является невосполнимой

15-04-2022, 14:29

Политолог Марков: гибель «Москвы» приведет к эскалации боевых действий в Украине

15-04-2022, 12:34

В Киеве произошли взрывы, несколько районов остались без электричества

15-04-2022, 10:59

Евсеев рассказал, как не допустить поставок оружия на Украину

14-04-2022, 19:14

Чеченских бойцов Коротченко назвал визитной карточкой спецоперации ВС РФ в Украине

14-04-2022, 11:59

Эксперт Леонков рассказал о состоянии танков, поставляемых Польшей на Украину

14-04-2022, 07:54

Блогер Подоляка: ВСУ не знают, с какого направления ожидать главный удар российской армии

13-04-2022, 19:04

Польша передала Киеву первую партию танков Т-72М

13-04-2022, 12:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

ВКС РФ нанесли удар по позициям украинских военных в Краматорске

ВКС РФ нанесли удар по позициям украинских военных в Краматорске

Вчера, 16:04

0

Издание «Русская весна» cообщает о том, что по карьерам в Краматорске, где засело большое количество бойцов ВСУ и...

Подробнее
РИА Новости: Мобилизация в России не объявлена, но необходима

РИА Новости: Мобилизация в России не объявлена, но необходима

16-04-2022, 15:19

0

О необходимости провести мобилизацию в России пишет РИА Новости . Украина, отмечается в публикации, противостоит России...

Подробнее
Российские журналисты вспомнили пророческие слова Ивана Урганта

Российские журналисты вспомнили пророческие слова Ивана Урганта

16-04-2022, 16:54

0

Сегодня, 16 апреля, телевизионный ведущий Иван Ургант отмечает собственное 44-летие. Последний выпуск его шоу «Вечерний...

Подробнее
Зарубежная пресса написала о гибели крейсера «Москва»

Зарубежная пресса написала о гибели крейсера «Москва»

15-04-2022, 22:49

0

14 апреля затонул ракетный крейсер «Москва», который являлся флагманским судном Черноморского флота ВМФ России. Это...

Подробнее
Применение авиабомб ФАБ-500 и ФАБ-3000 привело к разрушению подземелий «Азовстали»

Применение авиабомб ФАБ-500 и ФАБ-3000 привело к разрушению подземелий «Азовстали»

16-04-2022, 14:44

0

По военнослужащим Украины, которые находятся в подвалах предприятия «Азовсталь» в городе Мариуполе, были нанесены...

Подробнее
В результате мощнейшей атаки армии РФ от позиций ВСУ остались 20-метровые воронки

В результате мощнейшей атаки армии РФ от позиций ВСУ остались 20-метровые воронки

Вчера, 07:44

0

Мощный удар нанесли российские войска по позициям ВСУ. Видео с места удара записали украинские военные, передает...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Акопов рассказал, хватит ли у армии РФ сил завершить спецоперацию на Украине

Акопов рассказал, хватит ли у армии РФ сил завершить спецоперацию на Украине

15-04-2022, 23:04

0

Военный обозреватель информационного онлайн-издания РИА «Новости» Петр Акопов предоставил своё интервью журналисту...

Подробнее
Норин назвал самый разумный способ разрешения конфликта на Украине

Норин назвал самый разумный способ разрешения конфликта на Украине

16-04-2022, 10:59

0

Военный эксперт Евгений Норин рассказал о негативных последствиях затяжного конфликта на Украине и озвучил разумный, по...

Подробнее
Ходаковский заявил о последней крупной операции без ядерного оружия

Ходаковский заявил о последней крупной операции без ядерного оружия

15-04-2022, 15:24

0

Экс-командир бригады «Восток» и донецкой «Альфы» Александр Ходаковский (Скиф) рассказал о ходе «военной спецоперации»...

Подробнее
Рожин рассказала о дальнейшей судьбе Херсона

Рожин рассказала о дальнейшей судьбе Херсона

16-04-2022, 17:44

0

Военный эксперт Борис Рожин в интервью «Украина.ру» заявил, что судьба регионов Украины, которые находятся под...

Подробнее