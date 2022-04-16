В эфире украинского телевидения случайно выдали позиции ВСУ, по ним нанесен мощный ракетный удар

Российские военные воспользовались тем, что Украина выдала место ремонта бронетехники и нанесли по нему удар.

В эфире одного из украинских телеканалов вышел сюжет, в котором рассказывалось о том, что даже в сложных военных условиях проводится ремонт танковой и иной бронетехники, пишет Авиа.про.

И уже через несколько часов привело к масштабным ракетным ударам по объекту, который показал телеканал «1+1». Речь идет о Киевском бронетанковом заводе. Его Россия уничтожила ракетными ударами.

ВСУ, отмечают источники, потеряли не только производственные мощности для ремонта своей военной техники, но и саму технику, а речь может идти о значительном количестве танков.

Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай, поэтому украинские власти и ВСУ запретили публиковать видео с мест ударов и мест дислоцирования украинских военных.

Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля, и началась она рано утром с ракетных ударов. Сейчас, отметил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, важно не втянуться в затяжной конфликт, к чему стремится Запад, чтобы ослабить Россию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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