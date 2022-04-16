RusVesna: прорыв близится, спецназ ВС России на броне продвигается вглубь Донбасса

ВКС РФ нанесли удар по позициям украинских военных в Краматорске
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Информационное онлайн издание ИА Rusvesna, которое ссылается на кадры видео записи и один из военных источников, сегодня, в понедельник, 18 апреля 2022 года, сообщило о том, что колонны Вооружённых сил Российской Федерации и дальше продолжают своё плановое передвижение вглубь территории Донбасса.
Боевые геликоптеры прикрывают с воздуха широкомасштабное движение колонн ВС РФ. По пути следования колонн ВС РФ в ЛНР, российские военнослужащие часто останавливаются в населенных пунктах, сёлах и городах Украины. Люди на маршруте ВС РФ общаются с российскими военнослужащими.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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