РИА Новости: Мобилизация в России не объявлена, но необходима
О необходимости провести мобилизацию в России пишет РИА Новости . Украина, отмечается в публикации, противостоит России...Подробнее
Издание «Русская весна» cообщает о том, что по карьерам в Краматорске, где засело большое количество бойцов ВСУ и территориальной обороны, ВКС РФ нанесли мощный удар. По сведениям, предоставленным местными жителями, завод, расположенный в этой местности, давно не работает. Его помещения заняли украинские военные. О количестве жертв неизвестно.
Отметим, что городская больница № 3, СОШ № 12 и профтехучилище № 14 в Краматорске были переоборудованы под нужды украинской армии и нацбатов еще в начале апреля.
Добавим, что сейчас начинается активная фаза «спецоперации», направленная на полный захват Донецких и Луганских областей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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