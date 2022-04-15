ВКС РФ нанесли удар по позициям украинских военных в Краматорске

Сегодня, 16:04

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ВКС РФ нанесли удар по позициям украинских военных в Краматорске
Фото из открытых источников

Издание «Русская весна» cообщает о том, что по карьерам в Краматорске, где засело большое количество бойцов ВСУ и территориальной обороны, ВКС РФ нанесли мощный удар. По сведениям, предоставленным местными жителями, завод, расположенный в этой местности,  давно не работает. Его помещения заняли украинские военные. О количестве жертв неизвестно.

Отметим, что городская больница № 3, СОШ № 12 и профтехучилище № 14 в Краматорске были переоборудованы под нужды украинской армии и нацбатов еще в начале апреля.

Добавим, что сейчас начинается активная фаза «спецоперации», направленная на полный захват Донецких и Луганских областей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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