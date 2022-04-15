Рожин рассказал, каким должен быть ответ России на отказ Киева от переговоров

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью Украина.ру прокомментировал нежелание Киева идти на соглашение. В частности, он сказал, что если Киев не хочет заключать договор на предложенных ранее условиях, то следует ужесточать эти условия и создавать государственные образования в ряде украинских областей, таких как Харьковская, Запорожская и Херсонская.

Ранее в МИД РФ сообщили, что власти Украины пытаются вносить изменения в документы по итогам переговоров, прошедших в Стамбуле. Владимир Зеленский заявил, что, если ВС РФ разгромят группировку ВСУ на Донбассе, то о переговорах с Москвой не может быть и речи.

«Мариуполь – это, может быть, как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах», – заявил украинский президент.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700