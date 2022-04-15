В результате мощнейшей атаки армии РФ от позиций ВСУ остались 20-метровые воронки

Сегодня, 07:44

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В результате мощнейшей атаки армии РФ от позиций ВСУ остались 20-метровые воронки
Фото из открытых источников

Мощный удар нанесли российские войска по позициям ВСУ.

Видео с места удара записали украинские военные, передает Авиа.про.

На видео запечатлена воронка глубиной около 20 метров и диаметром более 80 метров. В такую воронку мог бы уместиться 7-этажный многоквартирный жилой дом.

Сообщается, что эта воронка образовалась в результате попадания двух ракет или авиабомб большой мощности. По мнению экспертов, с большой долей вероятности был нанесен удар осколочно-фугасными авиабомбами ФАБ-1500 или даже ФАБ-300. В результате взрыва такой бомбы наносится критический урон всему, что находится в сотнях метров от эпицентра взрыва.

Напомним, силы РФ проводят «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Сейчас они сосредоточены на юге и востоке Украины, где перед ними стоит задача взять под контроль всю территорию Донбасса.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на днях предупредил об опасности втягивания России в длительный конфликт. Он подчеркнул, что это выгодно Западу, который стремится изолировать Россию и разрушить санкциями ее экономику.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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