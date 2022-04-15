В результате мощнейшей атаки армии РФ от позиций ВСУ остались 20-метровые воронки

РИА Новости: Мобилизация в России не объявлена, но необходима
О необходимости провести мобилизацию в России пишет РИА Новости . Украина, отмечается в публикации, противостоит России...Подробнее
Мощный удар нанесли российские войска по позициям ВСУ.
Видео с места удара записали украинские военные, передает Авиа.про.
На видео запечатлена воронка глубиной около 20 метров и диаметром более 80 метров. В такую воронку мог бы уместиться 7-этажный многоквартирный жилой дом.
Сообщается, что эта воронка образовалась в результате попадания двух ракет или авиабомб большой мощности. По мнению экспертов, с большой долей вероятности был нанесен удар осколочно-фугасными авиабомбами ФАБ-1500 или даже ФАБ-300. В результате взрыва такой бомбы наносится критический урон всему, что находится в сотнях метров от эпицентра взрыва.
Напомним, силы РФ проводят «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Сейчас они сосредоточены на юге и востоке Украины, где перед ними стоит задача взять под контроль всю территорию Донбасса.
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на днях предупредил об опасности втягивания России в длительный конфликт. Он подчеркнул, что это выгодно Западу, который стремится изолировать Россию и разрушить санкциями ее экономику.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
О необходимости провести мобилизацию в России пишет РИА Новости . Украина, отмечается в публикации, противостоит России...Подробнее
Сегодня, 16 апреля, телевизионный ведущий Иван Ургант отмечает собственное 44-летие. Последний выпуск его шоу «Вечерний...Подробнее
14 апреля затонул ракетный крейсер «Москва», который являлся флагманским судном Черноморского флота ВМФ России. Это...Подробнее
Политолог Сергей Марков рассказал о том, как гибель крейсера «Москва» повлияет на ход «военной спецоперации», которую...Подробнее
РФ проводит специальную военную операцию на территории Украины уже полтора месяца - с 24 февраля 2022 года. Рядовых...Подробнее
В Сеть попала информация о том, что в Абакане задержан главред издания «Новый Фокус» Михаил Афанасьев, который...Подробнее
Российская Федерация никогда не допустит, чтобы вертолёты Ми-17, созданные ещё в Советском Союзе, которые Соединённые...Подробнее
Военный обозреватель информационного онлайн-издания РИА «Новости» Петр Акопов предоставил своё интервью журналисту...Подробнее
Военный эксперт Игорь Коротченко дал высокую оценку чеченским бойцам, задействованным в «военной спецоперации» на...Подробнее
Сотрудники центра «Э», навестившие квартиру на улице Танкиста Хрустицкого в рамках дела, возбуждённого по статье об...Подробнее
Комментировать