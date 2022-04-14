Рожин рассказала о дальнейшей судьбе Херсона

Военный эксперт Борис Рожин в интервью «Украина.ру» заявил, что судьба регионов Украины, которые находятся под контролем ВС РФ, будет известна после окончания операции на Левобережье страны и ликвидации группировки ВСУ.

Эти территории надо обустраивать в русле российских интересов, не обращая внимания на действия Киева, заявил Рожин. Он также отметил, что курс, который проводит Зеленский, поддерживаемый США, мира в эти регионы не принесет.

«Думаю, сейчас увидим определенную интенсивную военную кампанию, после чего появится какая-то конкретная политическая ясность в отношении судьбы этих областей», — сказал эксперт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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