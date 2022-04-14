Применение авиабомб ФАБ-500 и ФАБ-3000 привело к разрушению подземелий «Азовстали»

Сегодня, 14:44

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Применение авиабомб ФАБ-500 и ФАБ-3000 привело к разрушению подземелий «Азовстали»
Фото из открытых источников

По военнослужащим Украины, которые находятся в подвалах предприятия «Азовсталь» в городе Мариуполе, были нанесены воздушные удары фугасными бомбами ФАБ-500 и ФАБ-3000 (вес взрывчатого вещества в каждой соответственно 500 и 3000 кг). Бомбовую атаку осуществляли со стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков дальнего радиуса действия Ту-22М3 ВКС РФ, сообщает информационный онлайн портал «Военное обозрение». 

При этом бомб ФАБ-500 с воздуха упало ориентировочно 50 единиц, а ФАБ-3000 — несколько объектов. До начала данной операции военнослужащие российских войск тщательно обследовали прилегающую территорию завода на предмет того, чтобы на территории промзоны не оставалось мирных граждан. Прежде военнослужащие ВСУ, сдавшиеся в плен, рассказали о том, что в числе оставшихся военных на металлокомбинате имеется множество бойцов с тяжёлыми ранениями. 

Большинство подземных ходов, служивших для передвижения, находятся под завалами или вовсе разрушены. Появлялись данные, что военнослужащие с «Азовстали» планировали идти на прорыв. Они собирались вырваться из ловушки теми самыми подземными ходами, по которым их могли вывести бывшие сотрудники промзоны, вступившие в ряды теробороны. Ранее СМИ писали, что именно могут скрывать подземелья «Азовстали».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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