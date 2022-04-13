Обозреватель Акопов рассказал, хватит ли у российской армии сил завершить спецоперацию на Украине

Сегодня, 18:04

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Обозреватель Акопов рассказал, хватит ли у российской армии сил завершить спецоперацию на Украине
Фото из открытых источников

Обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру  заявил о том, что высшее руководство России понимает, что от целей спецоперации нельзя отказаться. Отвечая на вопрос о том, хватит ли сил у ВС РФ для того, чтобы довести спецоперацию до завершения, обозреватель отметил, что сил достаточно, просто они замеряются на разные дистанции. Россия будет перестраиваться по мере того, как будет меняться экономика и политическая система, заявил Акопов. Он также признал, что Россия пока даже не перестроилась на мобилизационную экономику. Если противостояние будет  длительным, перестройка произойдет быстро с целью обеспечить страну ресурсами в борьбе с Западом.

По мнению обозревателя, российская армия обладает марафонскими возможностями для смены расстановки сил и для внутреннего переустройства. В стране достаточно мощная сырьевая база, отметил Акопов. Он также добавил, что требуется только лишь воля, которая у России тоже есть.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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