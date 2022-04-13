Эксперт Сивков объяснил, почему потеря крейсера «Москва» является невосполнимой

Доктор военных наук Константин Сивков сегодня, в пятницу, 15 апреля 2022 года, представил свой личный комментарий на последствия происшествия с флагманом Черноморского флота Российской Федерации, гвардейским ракетным крейсером «Москва». Об этом сегодня сообщило информационное онлайн издание «Национальная служба новостей». Вечером накануне МО РФ распространило информацию о том, что судно затонуло в акватории Черного моря. Это явилось результатом сильных повреждений от возгорания и взрыва боекомплекта.

Как утверждает военный аналитик, потеря Россией именно этого крейсера кардинальным образом повлияет на обороноспособность государства. Ситуация складывается так, что непосредственно в данный момент такой корабль заменить другим нельзя.

«Эта потеря слишком ощутимая, говорю прямо, без экивоков. Фактически — флот РФ потерял 30% своего боевого потенциала в дальней морской зоне», — приводит НСН выражения капитана первого ранга в отставке.

Эксперт акцентировал внимание на том, что крейсер «Москва» обладал чрезвычайно мощным вооружением. Установки, которые стояли на его борту, полностью отвечали всем современным требованиям. Боевое судно имело первую в мире многоканальную систему противовоздушной обороны «Форт». Корабль мог стрелять из своих боевых комплексов на расстояние 1000 километров.

«Для всего флота России эта потеря является чрезвычайно серьёзной и невосполнимой. С причинами надо разбираться, виновные должны понести наказание, это однозначно», — подчеркнул эксперт.

Он также объяснил, что прямо сейчас у России нет возможности заменить этот крейсер, так как Турция перекрыла проливы Босфор и Дарданеллы. Кроме этого Сивков обратил внимание, что такие корабли нужны и в Баренцевом море, так как там находится целый 62-й флот США.

«На Тихом океане та же самая картина. Их оттуда забрать нам никак нельзя», — заключил Сивков.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700