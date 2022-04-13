Политолог Марков: гибель «Москвы» приведет к эскалации боевых действий в Украине

Политолог Сергей Марков рассказал о том, как гибель крейсера «Москва» повлияет на ход «военной спецоперации», которую проводит Россия на территории Украины.

В СМИ уже попала официальная информация о том, что крейсер «Москва» затонул, когда его пытались отбуксировать в порт. Крейсер получил ранее повреждения, и из-за шторма его не удалось передислоцировать в гавань для ремонта, пишет Свободная пресса .

Сообщалось, что на крейсере «Москва» произошла детонация боезапаса, что и нанесло судну серьезные повреждения. Украина же при этом заявляла, что крейсер был обстрелян ракетами «Нептун» и затонул в районе острова Змеиный под Одессой.

Пентагон уже прокомментировал произошедшее. В США заявили, что не получили данные о ЧП на крейсере, но зафиксировали как минимум 1 мощный взрыв, причинивший крейсеру «значительные повреждения».

Политолог Сергей Марков полагает, что удар по «Москве» станет причиной усиления атак России по территории Украины. По его словам, Россия может нанести ракетные удары и по правительственному кварталу в Киеве.

Марков добавил, что потеря крейсера «Москва» стала сильнейшим поражением армии России за все время «военной спецоперации» на территории Украины.

Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Запад при этом поставляет и далее вооружение для ВСУ. США и союзники ввели против РФ широкие санкции, нацеленные на важные секторы российской экономики.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700