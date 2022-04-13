Политолог Марков: гибель «Москвы» приведет к эскалации боевых действий в Украине

У границы РФ с Финляндией замечены тактические ракетные комплексы
На фоне активизации финским парламентом решения о вступлении страны в военный блок НАТО и недавнего заявления...Подробнее
Политолог Сергей Марков рассказал о том, как гибель крейсера «Москва» повлияет на ход «военной спецоперации», которую проводит Россия на территории Украины.
В СМИ уже попала официальная информация о том, что крейсер «Москва» затонул, когда его пытались отбуксировать в порт. Крейсер получил ранее повреждения, и из-за шторма его не удалось передислоцировать в гавань для ремонта, пишет Свободная пресса.
Сообщалось, что на крейсере «Москва» произошла детонация боезапаса, что и нанесло судну серьезные повреждения. Украина же при этом заявляла, что крейсер был обстрелян ракетами «Нептун» и затонул в районе острова Змеиный под Одессой.
Пентагон уже прокомментировал произошедшее. В США заявили, что не получили данные о ЧП на крейсере, но зафиксировали как минимум 1 мощный взрыв, причинивший крейсеру «значительные повреждения».
Политолог Сергей Марков полагает, что удар по «Москве» станет причиной усиления атак России по территории Украины. По его словам, Россия может нанести ракетные удары и по правительственному кварталу в Киеве.
Марков добавил, что потеря крейсера «Москва» стала сильнейшим поражением армии России за все время «военной спецоперации» на территории Украины.
Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Запад при этом поставляет и далее вооружение для ВСУ. США и союзники ввели против РФ широкие санкции, нацеленные на важные секторы российской экономики.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
На фоне активизации финским парламентом решения о вступлении страны в военный блок НАТО и недавнего заявления...Подробнее
Военный эксперт Евгений Линин заявил о том, что Россия может в любой момент вернуть войска под Киев и Чернигов, если...Подробнее
Политолог Сергей Марков рассказал о том, как гибель крейсера «Москва» повлияет на ход «военной спецоперации», которую...Подробнее
Ополченец ДНР с позывным «Испанец», известный как участник фанатской «фирмы» ЦСКА Red Blue Warriors, рассказал...Подробнее
Источники сообщили о том, что вчера около шести вечера к Дому молитвы на Октябрьской улице был вызван полицейский...Подробнее
Министерство юстиции РФ проинформировало о подготовленном проекте ФЗ «О внесении изменения в статью 53.1 Уголовного...Подробнее
Все руководители стран ЕС находятся в обидном положении по отношению к США, но сказать они об этом не могут, так как...Подробнее
Российские металлургические компании начинают отказывать акционерам в выплате дивидендов. Известно о том, что к этому...Подробнее
В школьных учебных заведениях, расположенных на территории немецкой федеральной земли Баден — Вюртемберг, власти...Подробнее
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин высказал мнение о возможности для других стран рассчитываться с Россией в...Подробнее
Комментировать