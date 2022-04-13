В Киеве произошли взрывы, несколько районов остались без электричества

Телеграм-канал «Реальный Киев» сообщает, что минувшей ночью в разных частях украинской столицы были слышны взрывы и видны яркие вспышки. Речь идет о последствиях ракетных ударов по городу. После взрыва несколько районов Киева остались без электричества. Официальная информация о происходящем пока не поступала.

Некоторое время назад депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что пришло время для того, чтобы ударить по центру управления и принятий решений в Киеве.

Как заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков, если обстрелы со стороны украинской армии продолжатся, то Россия нанесет удары по центрам принятия решений, в том числе и Киеву.

Напомним, что ранее Минобороны РФ обвинило ВСУ в бомбежках российских территорий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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