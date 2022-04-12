Евсеев рассказал, как не допустить поставок оружия на Украину

Сегодня, 19:14

0

Image 16+
Евсеев рассказал, как не допустить поставок оружия на Украину
Фото из открытых источников

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию «Украина.ру» рассказал о том, как прекратить поставки оружия  Украине из стран НАТО. По его мнению, для этого достаточно уничтожить всю транспортную инфраструктуру Львовской области. Эксперт считает, что это станет сигналом для президента США Джо Байдена. Он также уточнил, что уничтожить следует не только железнодорожную инфраструктуру, но и автомобильные дороги. Евсеев считает, что надо уничтожать  мосты, полностью разрушить железнодорожное полотно и железнодорожные станции. Кроме того, уничтожению подлежит инфраструктура в местах погранпереходов из Украины в Польшу.

Как известно, США одобрили поставку Украине военной помощи на 800 миллионов долларов. Ожидается, что в Киев доставят тяжелое наступательное вооружение. Во время недавнего телефонного разговора Байден заявил Зеленскому «о неизменной поддержке» Украины со стороны США.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Евсеев рассказал, как не допустить поставок оружия на Украину

Сегодня, 19:14

Чеченских бойцов Коротченко назвал визитной карточкой спецоперации ВС РФ в Украине

Сегодня, 11:59

Эксперт Леонков рассказал о состоянии танков, поставляемых Польшей на Украину

Сегодня, 07:54

Блогер Подоляка: ВСУ не знают, с какого направления ожидать главный удар российской армии

Вчера, 19:04

Польша передала Киеву первую партию танков Т-72М

Вчера, 12:04

Ищенко заявил, что ВС РФ необходимо занять всю территорию Украины

12-04-2022, 15:24

Линин оценил вероятность возвращения российских ВС под Киев и Чернигов

12-04-2022, 14:54

Сивков объяснил о причинах смены командующего спецоперацией на Украине

12-04-2022, 10:04

Эксперты в РФ объяснили прибытие в Мариуполь самых тяжелых минометов в мире 2С4 «Тюльпан»

12-04-2022, 09:59

Военный эксперт Ходаренок: поставки ракетных комплексов усилят ВСУ

11-04-2022, 12:04

Кадыров не исключил нанесения ядерных ударов по Украине

11-04-2022, 10:54

RusVesna: военные ВС из РФ и ДНР взяли под контроль порт у завода «Азовсталь»

11-04-2022, 09:34

По Днепру и Павлограду нанесены ракетные удары

10-04-2022, 17:44

Украина получит противокорабельные ракеты Harpoon для защиты Одессы от российских кораблей

10-04-2022, 16:14

Подземные коммуникации «Азовстали» армия РФ в Мариуполе штурмовать не будут

9-04-2022, 18:34

Политолог Мендкович объяснил, как Россия может пресечь западные поставки оружия Киеву

9-04-2022, 16:29

Рейд российского спецназа под Харьковом принес оружие стран НАТО

9-04-2022, 13:14

Армия Украины использует тактику маневренной обороны

9-04-2022, 10:04

Гайдай заявил, что армия РФ подготовилась к решающему сражению с ВСУ за территорию Донбасса

8-04-2022, 21:14

Литовкин объяснил, почему российские военные покинули Киев и Чернигов

8-04-2022, 21:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

У границы РФ с Финляндией замечены тактические ракетные комплексы

У границы РФ с Финляндией замечены тактические ракетные комплексы

Вчера, 09:34

0

На фоне активизации финским парламентом решения о вступлении страны в военный блок НАТО и недавнего заявления...

Подробнее
Линин оценил вероятность возвращения российских ВС под Киев и Чернигов

Линин оценил вероятность возвращения российских ВС под Киев и Чернигов

12-04-2022, 14:54

0

Военный эксперт Евгений Линин заявил о том, что Россия может в любой момент вернуть войска под Киев и Чернигов, если...

Подробнее
Историк объяснил нежелание современных казаков повторить подвиги предков

Историк объяснил нежелание современных казаков повторить подвиги предков

12-04-2022, 12:44

0

Современное казачество давно перестало отвечать высоким стандартам бравых воинов, заданных своими предками. Сегодня они...

Подробнее
Публицист Ласецки: Отношение в Польше ко всему русскому и пророссийскому напоминает отношение к евреям в Третьем рейхе

Публицист Ласецки: Отношение в Польше ко всему русскому и пророссийскому напоминает отношение к евреям в Третьем рейхе

12-04-2022, 10:49

0

О том, как поляки относятся к России и всему русскому, рассказал публицист Рональд Ласецки. Он заявил, что сейчас...

Подробнее
Сивков объяснил о причинах смены командующего спецоперацией на Украине

Сивков объяснил о причинах смены командующего спецоперацией на Украине

12-04-2022, 10:04

0

О причинах смены командующего «военной спецоперацией» на территории Украины рассказал военный эксперт Константин...

Подробнее
Петербургские правоохранители задержали местного жителя, угнавшего и разбившего иномарку, принадлежащую его отчиму

Петербургские правоохранители задержали местного жителя, угнавшего и разбившего иномарку, принадлежащую его отчиму

12-04-2022, 13:49

0

Сотрудниками петербургской полиции задержан мужчина, которого подозревают в угоне автомобиля. На него указал отчим,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Япония будет создавать ракеты из-за исходящих от РФ и Китая угроз

Япония будет создавать ракеты из-за исходящих от РФ и Китая угроз

12-04-2022, 12:09

0

Программы национальной обороны Страны Восходящего Солнца содержат призывы к усилению безопасности из-за угроз,...

Подробнее
В Германии школьникам раздают брошюры о «войне Путина в Украине»

В Германии школьникам раздают брошюры о «войне Путина в Украине»

12-04-2022, 19:34

0

В школьных учебных заведениях, расположенных на территории немецкой федеральной земли Баден — Вюртемберг, власти...

Подробнее
Футбольным фанатам в РФ предлагают стать добровольцами для участия в спецоперации в Украине

Футбольным фанатам в РФ предлагают стать добровольцами для участия в спецоперации в Украине

12-04-2022, 22:44

0

Ополченец ДНР с позывным «Испанец», известный как участник фанатской «фирмы» ЦСКА Red Blue Warriors, рассказал...

Подробнее
Петербургские правоохранители задержали нетрезвого жителя Колпино, устроившего стрельбу из пистолета возле Дома молитвы

Петербургские правоохранители задержали нетрезвого жителя Колпино, устроившего стрельбу из пистолета возле Дома молитвы

Вчера, 11:24

0

Источники сообщили о том, что вчера около шести вечера к Дому молитвы на Октябрьской улице был вызван полицейский...

Подробнее