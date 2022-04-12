Евсеев рассказал, как не допустить поставок оружия на Украину

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Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию «Украина.ру» рассказал о том, как прекратить поставки оружия Украине из стран НАТО. По его мнению, для этого достаточно уничтожить всю транспортную инфраструктуру Львовской области. Эксперт считает, что это станет сигналом для президента США Джо Байдена. Он также уточнил, что уничтожить следует не только железнодорожную инфраструктуру, но и автомобильные дороги. Евсеев считает, что надо уничтожать мосты, полностью разрушить железнодорожное полотно и железнодорожные станции. Кроме того, уничтожению подлежит инфраструктура в местах погранпереходов из Украины в Польшу.
Как известно, США одобрили поставку Украине военной помощи на 800 миллионов долларов. Ожидается, что в Киев доставят тяжелое наступательное вооружение. Во время недавнего телефонного разговора Байден заявил Зеленскому «о неизменной поддержке» Украины со стороны США.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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