Эксперт Леонков рассказал о состоянии танков, поставляемых Польшей на Украину

Польша поставляет Украине свои танки Т-72, которые уже давно устарели, и никак не улучшат положение ВСУ.

В этом уверен военный эксперт Алесей Леонков, о чем он заявил в эфире «Первого канала», передает Общественная служба новостей . Он добавил, что из-за этих танков вырастут потери в рядах ВСУ, так эти танки не обладают должным уровнем защиты.

«Да, Европа сейчас поставляет оружие. Но дело в том, что она и до этого поставляла оружие: все склады стран Восточной Европы с советской техникой они выгребли. То, что поставила Польша последние сто танков Т-72 — они ведь без активной динамической защиты (АДЗ). Это значит, что его пробивает любой снаряд», - завил Леонков.

Он добавил, что АДЗ нуждаются в правильном хранении, и ими танки дооснащают. Но те танки, которые идут из Польши в Украину, не имеют защиты, поэтому экипажи этих танков погибают, когда танк попадает в бой и по нему попадают.

Напомним, Россия проводит с 24 февраля на территории Украины «военную спецоперацию». В Минобороны РФ 25 марта сообщили о более чем 1350 погибших, и еще 760 военных потеряла ДНР по состоянию на 5 апреля.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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