Эксперт Леонков рассказал о состоянии танков, поставляемых Польшей на Украину

У границы РФ с Финляндией замечены тактические ракетные комплексы
На фоне активизации финским парламентом решения о вступлении страны в военный блок НАТО и недавнего заявления...Подробнее
Польша поставляет Украине свои танки Т-72, которые уже давно устарели, и никак не улучшат положение ВСУ.
В этом уверен военный эксперт Алесей Леонков, о чем он заявил в эфире «Первого канала», передает Общественная служба новостей. Он добавил, что из-за этих танков вырастут потери в рядах ВСУ, так эти танки не обладают должным уровнем защиты.
«Да, Европа сейчас поставляет оружие. Но дело в том, что она и до этого поставляла оружие: все склады стран Восточной Европы с советской техникой они выгребли. То, что поставила Польша последние сто танков Т-72 — они ведь без активной динамической защиты (АДЗ). Это значит, что его пробивает любой снаряд», - завил Леонков.
Он добавил, что АДЗ нуждаются в правильном хранении, и ими танки дооснащают. Но те танки, которые идут из Польши в Украину, не имеют защиты, поэтому экипажи этих танков погибают, когда танк попадает в бой и по нему попадают.
Напомним, Россия проводит с 24 февраля на территории Украины «военную спецоперацию». В Минобороны РФ 25 марта сообщили о более чем 1350 погибших, и еще 760 военных потеряла ДНР по состоянию на 5 апреля.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
На фоне активизации финским парламентом решения о вступлении страны в военный блок НАТО и недавнего заявления...Подробнее
Военный эксперт Евгений Линин заявил о том, что Россия может в любой момент вернуть войска под Киев и Чернигов, если...Подробнее
О том, как поляки относятся к России и всему русскому, рассказал публицист Рональд Ласецки. Он заявил, что сейчас...Подробнее
Современное казачество давно перестало отвечать высоким стандартам бравых воинов, заданных своими предками. Сегодня они...Подробнее
О причинах смены командующего «военной спецоперацией» на территории Украины рассказал военный эксперт Константин...Подробнее
Делать сейчас прогнозы о падении ВВП России в 2022 году - это все равно, что писать вилами по воде. Такого мнения...Подробнее
Цены в Кузбассе растут так стремительно, что покупатели просто не успевают запоминать их. Многие жители региона уже...Подробнее
«Если государства Швеция и Финляндия вступят в военный блок НАТО, для Российской Федерации в такой ситуации это будет...Подробнее
России грозит дефолт по внешним обязательствам. Недавно глава Минфина Антон Силуанов в беседе с «Известиями» сообщил,...Подробнее
Гражданам РФ в ближайшее время из-за санкций, наложенных на страну за то, что называется «спецоперацией», может быть...Подробнее
Комментировать