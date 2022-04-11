Блогер Подоляка: ВСУ не знают, с какого направления ожидать главный удар российской армии

Журналист и блогер Юрий Подоляка заявил, что ВСУ не знают, с какого направления ожидать главный удар российской армии. Он также сказал, что населенным пунктам Белгородской и Брянской областей удары ВСУ не угрожают.

«Никакой серьезной угрозы для Курска, Брянска, Белгорода и близлежащих областей не предвидится», – сказал блогер.

В то время, когда командование ВСУ планирует свои атаки, российские войска сосредотачивают силы в излучине Северского Донца. ВС РФ ведут подготовку к серьезному наступлению. По словам журналиста, на этом направлении силы ВСУ будут окружены и уничтожены.

Блогер отмечает, что фронт наступления российских войск широкий - около 100 км.

Британские спецслужбы сообщают о вероятном наступлении российской армии в районе Одессы, и может будет взят Николаев, отметил Подоляка. Британцы признают рост активности российских войск в районе Харькова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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