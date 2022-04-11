Польша передала Киеву первую партию танков Т-72М

Официальной информации о том, что Украина получает от Запада вооружение и военную технику, нет, так как Киев ничего об этом не сообщает, однако по данным ряда Telegram-каналов, Польша уже предоставила ВСУ первую партию советских танков Т-72, снятых с хранения с базы в Люблине. Есть информация о том, что Польша отправила на Украину около сотни боевых машин поздней модификации, которая отличается отсутствием динамической брони, систем управления огнем и многоканальных прицелов.

Велика вероятность того, что переданные Украине танки нуждались в ремонте, хотя достоверной информации о том, в каком они состоянии, нет, пишет topwar.ru . И теперь Варшава может получить за старые машины, которые не дождались своей модернизации, неплохие деньги. В этой связи аналитики напомнили о том, что Украина не располагает возможностью производить модернизацию боевых машин, так как ВС РФ наносили удары по военным объектам, производящим ремонт военной техники в том числе.

Также Польша передает на вооружение украинским военным свои бронемашины BWP-1, сконструированные по образцу советских БМП-1.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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