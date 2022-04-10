Ищенко заявил, что ВС РФ необходимо занять всю территорию Украины

Российский политолог Ростислав Ищенко уверен, что «военную спецоперацию» на территории Украины следует называть «войной», а российским войскам необходимо захватить всю Украину. По его словам, только так будут выполнены все поставленные в рамках «военной спецоперации» цели, пишет Военное дело .

Стоит отметить, что президент РФ Владимир Путин объявил «военную спецоперацию» на территории Украины 24 февраля. Она началась с ракетных ударов по украинской территории ранним утром. Путин сообщил, что целью этой «военной спецоперации» будет денацификация и демилитаризация Украины. Глава РФ заявлял не раз, что цели оккупировать Украину Россия не ставит.

Сейчас, заявляет Ищенко, Украина получает разностороннюю поддержку от Запада. Это и вооружение, и наемники, которые готовы воевать против России. Делятся западные страны и разведданными.

По мнению эксперта, если возникнет необходимость, российские войска смогут победно пройтись и по территории Европы, заняв те страны, которые оказывают поддержку Украине. Он подчеркнул, что Москва видит планы США расширить этот конфликт, надеясь так ослабить Россию.

Стоит отметить, что по данным Минобороны РФ на 25 марта в боях на территории Украины погибли уже более 1350 российских военных. ДНР 5 апреля сообщило о гибели 760 военнослужащих.

Несет потери и российская экономика из-за санкций, которые были введены в ответ на «военную спецоперацию». Глава Счетной палаты Алексей Кудрин уже ожидает падение ВВП по итогам 2022 года не менее чем на 10%, а усиление санкций может повлечь еще большее его снижение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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