Линин оценил вероятность возвращения российских ВС под Киев и Чернигов

Военный эксперт Евгений Линин заявил о том, что Россия может в любой момент вернуть войска под Киев и Чернигов, если такой приказ будет отдан.

Он подчеркнул, что военное руководство РФ контролирует ход «военной спецоперации» на территории Украины, пишет МК . Поэтому решение о переброске сил в Донбасс отвечало интересам ее второго этапа, так как сейчас перед российскими войсками стоит задача взять под контроль всю территорию Донбасса.

Как будет развиваться «военная спецоперация» далее, зависит от решения руководства страны, подчеркнул Линин. Уже не раз звучали заявления о том, что даты ее окончания нет, и она завершится после выполнения поставленных задач. Поэтому если возникнет необходимость вновь штурмовать Киев и Чернигов, российские войска вернуться к этим городам.

25 марта Минобороны РФ сообщило о том, что в ходе «военной спецоперации» на территории Украины погибли более 1350 российских военных. Еще 760 военных потеряли силы ДНР.

Запад при этом поставляет Украине вооружение и вводит в отношении РФ санкции, которые, как отметил глава Счетной Палаты Алексей Кудрин, повлекут снижение ВВП России по итогам текущего года минимум на 10%.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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