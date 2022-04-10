Эксперты в РФ объяснили прибытие в Мариуполь самых тяжелых минометов в мире 2С4 «Тюльпан»

Сейчас многие СМИ публикуют снимки прибытия в Мариуполь 240-мм самоходных минометов. Установки являются особой мощностью резерва Верховного Главнокомандования 2С4 «Тюльпан». Корреспондент издания «Газета.Ru» уточнил, что собой представляет это оружие.

2С4 «Тюльпан» — стальная труба диаметром 240 мм. Она крепится к широкой металлической плите. Весь комплекс транспортируется модифицированным гусеничным шасси СПТП СУ-100П. Выстрел осуществляется, когда плита упирается в грунт, мина помещается в ствол, активируется пороховой заряд газов и толкает снаряд к цели по баллистической траектории.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал, что «Тюльпаны» используются для ликвидации точечных объектов, закрытых от прямого попадания другими сооружениями, рельефом местности, либо специальными укреплениями. Это супер точное оружие.

По точности, как говорит специалист, их можно сравнить с авиабомбами и ракетами, но гораздо дешевле.

«Тюльпан» привлекается на штурм фортификационных сооружений для причинения максимальных разрушений. Цена снаряда несопоставимо ниже, чем «Кинжала» или «Искандера», — объяснил Леонков журналисту «Газеты.Ru».

Использование 2С4 «Тюльпан» оправданно именно для штурма позиций ВСУ и «Азова», оборудовавших укрепления на территории завода «Азовсталь».

«Это главная цель сейчас. За восемь лет эта украинская группировка зарылась на такую глубину и за такую толщину, что обычными боеприпасами не достать», — рассказал другой военный эксперт Виктор Баранец.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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