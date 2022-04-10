Эксперты в РФ объяснили прибытие в Мариуполь самых тяжелых минометов в мире 2С4 «Тюльпан»

WSJ: Невмешательство США в конфликт в Украине приводит их арабских союзников к неожиданным выводам
Действия США касательно Украины заставило арабских союзников Вашингтона пересмотреть отношения с Белым домом. Об этом...Подробнее
Сейчас многие СМИ публикуют снимки прибытия в Мариуполь 240-мм самоходных минометов. Установки являются особой мощностью резерва Верховного Главнокомандования 2С4 «Тюльпан». Корреспондент издания «Газета.Ru» уточнил, что собой представляет это оружие.
2С4 «Тюльпан» — стальная труба диаметром 240 мм. Она крепится к широкой металлической плите. Весь комплекс транспортируется модифицированным гусеничным шасси СПТП СУ-100П. Выстрел осуществляется, когда плита упирается в грунт, мина помещается в ствол, активируется пороховой заряд газов и толкает снаряд к цели по баллистической траектории.
Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал, что «Тюльпаны» используются для ликвидации точечных объектов, закрытых от прямого попадания другими сооружениями, рельефом местности, либо специальными укреплениями. Это супер точное оружие.
По точности, как говорит специалист, их можно сравнить с авиабомбами и ракетами, но гораздо дешевле.
«Тюльпан» привлекается на штурм фортификационных сооружений для причинения максимальных разрушений. Цена снаряда несопоставимо ниже, чем «Кинжала» или «Искандера», — объяснил Леонков журналисту «Газеты.Ru».
Использование 2С4 «Тюльпан» оправданно именно для штурма позиций ВСУ и «Азова», оборудовавших укрепления на территории завода «Азовсталь».
«Это главная цель сейчас. За восемь лет эта украинская группировка зарылась на такую глубину и за такую толщину, что обычными боеприпасами не достать», — рассказал другой военный эксперт Виктор Баранец.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Действия США касательно Украины заставило арабских союзников Вашингтона пересмотреть отношения с Белым домом. Об этом...Подробнее
Накануне шутники, сообщающие о минировании объектов на территории Санкт-Петербурга, изрядно подпортили нервы стражам...Подробнее
Накануне вечером Санкт-Петербургским правоохранителям пришлось около десяти минут догонять автомобиль, за рулём...Подробнее
Обозреватель американского издания The National Interest сравнил возможности F-15 ВВС США и Су-57 ВКС России. Он описал...Подробнее
По последним данным, бойцы ВСУ и батальона «Азов» (запрещен в России) практически потеряли контроль над Мариуполем. Как...Подробнее
Водитель каршерингового автомобиля «Киа» был госпитализирован после того, как управляемая им машина врезалась в столб в...Подробнее
Два дня назад в Белград прибыло вооружение из Китайской Народной Республики. Об этом сообщило информационное онлайн...Подробнее
Современное казачество давно перестало отвечать высоким стандартам бравых воинов, заданных своими предками. Сегодня они...Подробнее
В Германии уже обозначили дату прекращения поставок российского газа как «День X», пишет британское издание The...Подробнее
О том, как поляки относятся к России и всему русскому, рассказал публицист Рональд Ласецки. Он заявил, что сейчас...Подробнее
Комментировать