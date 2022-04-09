Кадыров не исключил нанесения ядерных ударов по Украине

Сегодня, 10:54

0

Image 16+
Кадыров не исключил нанесения ядерных ударов по Украине
Фото из открытых источников

В ночь на 11 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что командиры подразделений доложили ему о ходе спецоперации на Украине. По его словам, российские военные выполняют поставленные задачи. Руководитель Чеченской Республики также обратил внимание на тот факт, что на Украине пребывает достаточно большое количество зарубежных наемников, а страны Запада отравляют в Киеве вооружение и боевую технику, пишет  МК.

Кадыров добавил, что в нынешней ситуации применение тактического ядерного оружия против Украины вполне допустимо с целью подавления сопротивления. Также в своем выступлении руководитель Чечни заявил о том, что сейчас идет подготовка к наступательным действиям как в Мариуполе, так и в других населенных пунктах Украины. Прежде всего российские военные готовятся штурмовать Луганскую и Донецкую области. 

Кадыров также пообещал, что дойдет очередь и до Киева. 

«Многие спрашивают, почему ВС РФ отошли от Киева, говорят, что Россия уступила. Я, как пехотинец, уверяю, что мы ни шагу не сделаем назад», - заявил глава Чечни. 

Вместе с тем он заявил, что в планы России не входит брать города, а только их освобождать. Кадыров предупредил, что если Киев не выполнит условия, предложенные российским главнокомандующим, то «спецоперация остановлена не будет».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Военный эксперт Ходаренок: поставки ракетных комплексов усилят ВСУ

Сегодня, 12:04

Кадыров не исключил нанесения ядерных ударов по Украине

Сегодня, 10:54

RusVesna: военные ВС из РФ и ДНР взяли под контроль порт у завода «Азовсталь»

Сегодня, 09:34

По Днепру и Павлограду нанесены ракетные удары

Вчера, 17:44

Украина получит противокорабельные ракеты Harpoon для защиты Одессы от российских кораблей

Вчера, 16:14

Подземные коммуникации «Азовстали» армия РФ в Мариуполе штурмовать не будут

9-04-2022, 18:34

Политолог Мендкович объяснил, как Россия может пресечь западные поставки оружия Киеву

9-04-2022, 16:29

Рейд российского спецназа под Харьковом принес оружие стран НАТО

9-04-2022, 13:14

Армия Украины использует тактику маневренной обороны

9-04-2022, 10:04

Гайдай заявил, что армия РФ подготовилась к решающему сражению с ВСУ за территорию Донбасса

8-04-2022, 21:14

Литовкин объяснил, почему российские военные покинули Киев и Чернигов

8-04-2022, 21:14

Откуда Украина получает топливо для борьбы с РФ

8-04-2022, 15:24

Военный эксперт Линин описал сценарий генерального сражения на «Донбасской дуге»

8-04-2022, 14:54

Взрывы и ночные бои в Украине, в Одессе поражены объекты критической инфраструктуры

8-04-2022, 09:34

Сивков сообщил о втором этапе спецоперации армии РФ: «Спокойно и методично»

7-04-2022, 23:19

Леонков рассказал об использовании винтовок Мосина образца 1891 года на Украине

7-04-2022, 16:44

В Пентагоне заявили об отводе российских войск от Киева и Чернигова

7-04-2022, 16:19

Сивков обозначил ближайшую задачу армии ВС России на Украине

7-04-2022, 14:39

Сенатор Джабаров призвал бомбить эшелоны Евросоюза с оружием для Украины

7-04-2022, 09:59

Выяснилось, почему вместо применения тяжелого вооружения в Мариуполе задействовали спецназ

6-04-2022, 17:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Гайдай заявил, что армия РФ подготовилась к решающему сражению с ВСУ за территорию Донбасса

Гайдай заявил, что армия РФ подготовилась к решающему сражению с ВСУ за территорию Донбасса

8-04-2022, 21:14

0

Подходит к завершению стягивание армейских подразделений Российской Федерацией к территории Луганской области. ВС РФ...

Подробнее
Популярный продукт резко подешевеет в супермаркетах с 10 апреля

Популярный продукт резко подешевеет в супермаркетах с 10 апреля

8-04-2022, 21:19

0

В ближайшее время один из самых популярных среди россиян продуктов питания резко подешевеет в супермаркетах и небольших...

Подробнее
Global Times: власти США продвигают новую стратегию войны с ВС из РФ

Global Times: власти США продвигают новую стратегию войны с ВС из РФ

8-04-2022, 22:54

0

Соединённые Штаты Америки посылают угрозы государствам, не поддерживающим их политику по РФ и Украине. Сейчас на дворе...

Подробнее
Жизнь граждан в РФ изменится после снижения Банком России процентной ставки

Жизнь граждан в РФ изменится после снижения Банком России процентной ставки

9-04-2022, 08:49

0

Эксперты утверждают, что жизнь граждан РФ в значительной мере изменится после снижения Банком России процентной ставки....

Подробнее
WSJ: Невмешательство США в конфликт в Украине приводит их арабских союзников к неожиданным выводам

WSJ: Невмешательство США в конфликт в Украине приводит их арабских союзников к неожиданным выводам

Вчера, 11:14

0

Действия США касательно Украины заставило арабских союзников Вашингтона пересмотреть отношения с Белым домом. Об этом...

Подробнее
Всего за один день правоохранители Петербурга возбудили пять уголовных дел по фактам электронного терроризма

Всего за один день правоохранители Петербурга возбудили пять уголовных дел по фактам электронного терроризма

9-04-2022, 21:49

0

Накануне шутники, сообщающие о минировании объектов на территории Санкт-Петербурга, изрядно подпортили нервы стражам...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Чиновники Санкт-Петербурга не оказывают поддержку спецоперации России на Украине

Чиновники Санкт-Петербурга не оказывают поддержку спецоперации России на Украине

8-04-2022, 20:14

0

Власти Санкт-Петербурга практически отказались от публичной поддержки специальной операции России на Украине, сообщили...

Подробнее
Петербургским полицейским пришлось применить оружие при задержании нетрезвого несовершеннолетнего водителя

Петербургским полицейским пришлось применить оружие при задержании нетрезвого несовершеннолетнего водителя

9-04-2022, 20:29

0

Накануне вечером Санкт-Петербургским правоохранителям пришлось около десяти минут догонять автомобиль, за рулём...

Подробнее
Подземные коммуникации «Азовстали» армия РФ в Мариуполе штурмовать не будут

Подземные коммуникации «Азовстали» армия РФ в Мариуполе штурмовать не будут

9-04-2022, 18:34

0

По последним данным, бойцы ВСУ и батальона «Азов» (запрещен в России) практически потеряли контроль над Мариуполем. Как...

Подробнее
Германия готовится к жизни без поставок российского газа

Германия готовится к жизни без поставок российского газа

Вчера, 13:29

0

В Германии уже обозначили дату прекращения поставок российского газа как «День X», пишет британское издание The...

Подробнее