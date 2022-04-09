Кадыров не исключил нанесения ядерных ударов по Украине

В ночь на 11 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что командиры подразделений доложили ему о ходе спецоперации на Украине. По его словам, российские военные выполняют поставленные задачи. Руководитель Чеченской Республики также обратил внимание на тот факт, что на Украине пребывает достаточно большое количество зарубежных наемников, а страны Запада отравляют в Киеве вооружение и боевую технику, пишет МК.

Кадыров добавил, что в нынешней ситуации применение тактического ядерного оружия против Украины вполне допустимо с целью подавления сопротивления. Также в своем выступлении руководитель Чечни заявил о том, что сейчас идет подготовка к наступательным действиям как в Мариуполе, так и в других населенных пунктах Украины. Прежде всего российские военные готовятся штурмовать Луганскую и Донецкую области.

Кадыров также пообещал, что дойдет очередь и до Киева.

«Многие спрашивают, почему ВС РФ отошли от Киева, говорят, что Россия уступила. Я, как пехотинец, уверяю, что мы ни шагу не сделаем назад», - заявил глава Чечни.

Вместе с тем он заявил, что в планы России не входит брать города, а только их освобождать. Кадыров предупредил, что если Киев не выполнит условия, предложенные российским главнокомандующим, то «спецоперация остановлена не будет».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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