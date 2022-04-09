RusVesna: военные ВС из РФ и ДНР взяли под контроль порт у завода «Азовсталь»

Сегодня, 09:34

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RusVesna: военные ВС из РФ и ДНР взяли под контроль порт у завода «Азовсталь»
Фото из открытых источников

В настоящее время продолжается «специальная операция» Российской Федерации на территории Украины. В частности, сейчас идут военные мероприятия в городе Мариуполе, вокруг завода «Азовсталь» и морского порта. Предприятие «Азовсталь» и дальше остаётся ключевым узлом для военнослужащих РФ. Оно постоянно в центре внимания армейского руководства. Об этом сообщает РЕН ТВ. 

На месте по ходу проводимой «спецоперации» российские армейские подразделения постоянно сталкиваются с тем, что украинские военные были отлично подготовлены к обороне. Однако, капитальные укрепления городских сооружений из металла и бетона не помешали военнослужащим Донецкой народной республики и Российской Федерации качественно выполнить поставленную задачу. 

«В порту у «Азовстали» видны следы ожесточённой борьбы. Тут и там лежат остатки сожжённой и деформированной техники», — комментирует источник. 

Отмечается, что на данный момент российские военные делают всё, чтобы приблизить окончание спецоперации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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