По Днепру и Павлограду нанесены ракетные удары

Откуда Украина получает топливо для борьбы с РФ
Украина лишиться возможности использовать вооружение из-за дефицита топлива. Об этом пишет Взгляд.ру , отмечая, что...Подробнее
Минувшей ночью по объектам военной инфраструктуры Днепра российские военные нанесли ракетные удары. Глава областного совета Н. Лукашук сообщил о разрушении одного объекта инфраструктуры в Павлограде и еще одного в Днепре. Между тем СМИ написали о том, что был уничтожен промышленный объект в Павлограде, а также инфраструктурный объект и фермерское хозяйство - в Днепре и Днепропетровском районе.
Эти данные не подкреплены фото- и видеозаписями, поскольку съемки ударов и их последствий запрещены на территории Украины указом президента. Скорее всего, об обстреле Днепропетровской области подробно расскажут на брифинге Минобороны РФ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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