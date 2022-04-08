По Днепру и Павлограду нанесены ракетные удары

Минувшей ночью по объектам военной инфраструктуры Днепра российские военные нанесли ракетные удары. Глава областного совета Н. Лукашук сообщил о разрушении одного объекта инфраструктуры в Павлограде и еще одного в Днепре. Между тем СМИ написали о том, что был уничтожен промышленный объект в Павлограде, а также инфраструктурный объект и фермерское хозяйство - в Днепре и Днепропетровском районе.

Эти данные не подкреплены фото- и видеозаписями, поскольку съемки ударов и их последствий запрещены на территории Украины указом президента. Скорее всего, об обстреле Днепропетровской области подробно расскажут на брифинге Минобороны РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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