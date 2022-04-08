Украина получит противокорабельные ракеты Harpoon для защиты Одессы от российских кораблей

Откуда Украина получает топливо для борьбы с РФ
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С целью защиты города Одессы от ВМФ РФ Украина получит от Британии противокорабельные ракеты Harpoon или другие их аналоги. Такое обещание прозвучало от британского премьера Бориса Джонсона во время его визита в Киев.
В одном из новостных материалов ещё неделю назад сообщалось о том, что Британия планирует вооружить ВМС Украины противокорабельными ракетами, пишет информационное онлайн-издание «Ридус». В настоящее время эта информация получила подтверждение. Об этом массово сообщают российские интернет-ресурсы и украинские паблики. Пока лишь неясно, какие ракеты поставят британцы, и в каком виде.
Украина не имеет военных судов, на которых можно было бы разместить противокорабельные ракеты типа Harpoon либо их аналоги. Сейчас в Одессе есть только пара артиллерийских катеров, буксир и другая мелочёвка. Кто-то заявляет о вероятном варианте поставке ракет для наземных пусковых установок. Таковых нет у Великобритании. В военном блоке НАТО они есть, но будут сложности с согласованием, на это нужно много времени, чтобы заменить одни комплексы на другие системы, способные выполнять такие же функции. Румыния могла бы получить наземные установки ПКР Harpoon и передать Украине, но только после 2024 года. Наиболее реально отправить их из Соединённых Штатов Америки. Там есть наземные установки для данных ракет. Если Лондон уже решил этот вопрос с Вашингтоном, то ПКР будут переданы Украине уже скоро. Большой проблемой является РЛС целеуказания, без которых ПКР применять невозможно. Далее — чтобы использовать данные противокорабельные ракеты, нужны подготовленные расчеты, то же самое с операторами РЛС. У Украины обученных военнослужащих нет, а обучение займет довольно длительное время.
В общем, решение поставить ПКР не говорит о том, что уже завтра эти ракеты будут в Одессе. Вероятней всего, поставки рассчитаны на перспективу, в Лондоне надеются, что успеют передать ракеты и обучить расчеты до того, как российские войска захватят оставшиеся порты. Судя по последним заявлениям, Великобритания планирует воевать руками украинцев против России как минимум пару лет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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