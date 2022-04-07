Политолог Мендкович объяснил, как Россия может пресечь западные поставки оружия Киеву

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Военный блок НАТО на протяжении 8 лет осуществлял создание благоприятных условий для того, чтобы войска Украины смогли дать отпор любой армии. Об этом заявляет известный политолог Никита Мендкович. Военно-политический эксперт дал своё развёрнутое интервью журналисту информационного онлайн-агентства «Лайф».
В ходе данной беседы аналитик в сфере политологии объяснил, какими методами Российская Федерация может активно пресечь нынешние бесконечные поставки боевого вооружения Киеву со складов Запада. Первым делом, для этого необходимо ликвидировать все транспортные узлы на территории Украины, которые участвуют в данном процессе. Как утверждает Никита Мендкович, чтобы осуществить подобную задачу, следует предпринять конкретные силовые мероприятия. Весьма вероятно нанесение ракетных ударов по конвоям с вооружением, следующим в Украину с территории Польши. Политолог считает, что многочисленные призывы Москвы к Западу на дипломатическом уровне, чтобы там прекратили поставки вооружения Киеву, не будут иметь никакого реального эффекта.
Мендкович акцентировал внимание на том, что за последние несколько лет при непосредственном участии военного блока НАТО, в Украине была подготовлена серьезная армия.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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