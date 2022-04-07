Рейд российского спецназа под Харьковом принес оружие стран НАТО

Откуда Украина получает топливо для борьбы с РФ
Украина лишиться возможности использовать вооружение из-за дефицита топлива. Об этом пишет Взгляд.ру , отмечая, что...Подробнее
Военкоры «Русской Весны» сообщают о том, что после рейда российского спецназа в зоне проведения спецоперации в Харьковской области были представлены трофеи. Как стало известно, ВС РФ удалось захватить значительное количество вооружения противника.
Речь идет об американском ПТРК Javellin, немецком ручном противотанковом гранатомете Panzerfaust 3, шведских гранатометах AT-4, армейских радиостанциях Harris и другом оборудовании. Все трофеи находятся в идеальном состоянии, поэтому они будут использованы российской армии.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Украина лишиться возможности использовать вооружение из-за дефицита топлива. Об этом пишет Взгляд.ру , отмечая, что...Подробнее
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