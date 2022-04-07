Рейд российского спецназа под Харьковом принес оружие стран НАТО

Военкоры «Русской Весны» сообщают о том, что после рейда российского спецназа в зоне проведения спецоперации в Харьковской области были представлены трофеи. Как стало известно, ВС РФ удалось захватить значительное количество вооружения противника.

Речь идет об американском ПТРК Javellin, немецком ручном противотанковом гранатомете Panzerfaust 3, шведских гранатометах AT-4, армейских радиостанциях Harris и другом оборудовании. Все трофеи находятся в идеальном состоянии, поэтому они будут использованы российской армии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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