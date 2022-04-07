Армия Украины использует тактику маневренной обороны

Армейские подразделения ДНР и ЛНР совместно с войсками Вооружённых сил Российской Федерации продолжают планомерно осуществлять «специальную операцию» на территории Украины. В этих условиях, не имея реальных возможностей остановить продвижение российских войск, армейские боевые подразделения Украины используют тактику маневренной обороны. Такую информацию сообщают авторы онлайн портала «Военное обозрение».

Со стороны Вооружённых сил Украины активно используются «кочующие» миномёты и танки. Подразделения национальных батальонов постоянно меняют свою дислокацию. Военнослужащие этих формирований уклоняются от прямых и непосредственных боестолкновений. Вместо организации боёв устраиваются засады и диверсии.

ВС РФ прочно закрепились в селе Топольское, всего в 2 км от этого места, где находится следующая линия обороны украинцев. Тем временем, государства-участники военного блока НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Недавно Чехия поставила ВСУ вооружений и военной техники на сотни миллионов долларов. Чехия передала Киеву боевой комплекс ПВО С-300ПМУ с 48 ракетами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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