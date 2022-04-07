Гайдай заявил, что армия РФ подготовилась к решающему сражению с ВСУ за территорию Донбасса

Вчера, 21:14

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Гайдай заявил, что армия РФ подготовилась к решающему сражению с ВСУ за территорию Донбасса
Фото из открытых источников

Подходит к завершению стягивание армейских подразделений Российской Федерацией к территории Луганской области. ВС РФ заканчивают подготовку к большому сражению за Донбасс. Об этом рассказал недавно назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире единого марафона новостей. 

Гайдай сказал: «Во всём ощущается окончание подготовки к массированному прорыву. Это будет великое сражение, и оно состоится на Луганщине и на Донетчине. Сейчас постоянно происходят российские попытки прорыва линии сопротивления. Идёт регулярное накопление техники и личного состава со стороны России, но это ещё не прорыв». 

Гайдай рассказал о том, что по состоянию на утро 8 марта ситуация в области непростая. Вооружённые силы Российской Федерации совместно с Народной милицией постоянно обстреливают Рубежное, нанося много ударов из артиллерии, «Градов», «Смерчей» и авиации по Попасной. 

Украинский глава облВА подчеркнул, что россияне в Попасной «просто стирают все с лица земли, потому что хотят, чтобы потом, когда они пойдут в наступление, просто могли пройти легко этот населенный пункт». Он считает, что РФ не нужна Луганская область с людьми, они просто хотят отчитаться президенту России Владимиру Путину о взятии области в географических границах, пишет Военное обозрение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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