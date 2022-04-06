Откуда Украина получает топливо для борьбы с РФ

Украина лишиться возможности использовать вооружение из-за дефицита топлива. Об этом пишет Взгляд.ру , отмечая, что Россия продолжает наносить ракетные и авиаудары по Украине. Удары наносятся в том числе по НПЗ и складам ГСМ. Уничтожены четыре крупные базы хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) в районах Николаева, Запорожья, Харькова и Чугуева. Также ликвидированы склады в Радехове, Казатине, Просяной, Николаеве и Новомосковске.

Учитывая действия РФ, можно сказать о том, что полученная от Запада бронетехника не сможет использоваться, поскольку она нуждается в большом количестве топлива, а его у Украины просто не будет. Даже переговоры с Азербайджаном по поводу поставок топлива ситуацию ВСУ не улучшат, поскольку Россия блокирует морские пути.

Если говорить о поставках железной дорогой или цистернами на грузовых автомобилях, то Киеву стоит понимать их уязвимость. Они будут уничтожены РФ сразу же, как только окажутся на территории Украины, уверен экономист Иван Лизан.

Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. В ответ на действия РФ Запад ввел широкий пакет санкций, в том числе и те, которые затрагивают поставки на мировой рынок энергоносителей. По слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина, происходящее можно оценить как экономическую войну против России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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