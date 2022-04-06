Военный эксперт Линин описал сценарий генерального сражения на «Донбасской дуге»

Экономист Подлевских: заморозка резервов поставит РФ перед трудным выбором
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О подготовке к битве на «Донбасской дуге» рассказал военный эксперт Евгений Линин.
Он в беседе с МК заявил, что это будет крупнейшая битва за все время проведения «военной спецоперации». По его словам, эта битва начнется в ближайшие дни.
«Думаю, да. Это может произойти на днях, максимум вопрос 7-10 дней», — отметил он.
В ходе масштабного сражения, уверен эксперт, Россия будет применять авиацию и артиллерию, в том числе гаубицы «Акация» и «Мста-С». Они уже использовались в Мариуполе для нанесения ударов по позициям ВСУ. Также будут применяться системы «Солнцепек» и минометные системы «Тюльпан».
По мнению эксперта, после того как эта группировка будет уничтожена, Украина уже не сможет оправиться от нанесенного удара, а ее экономика будет уничтожена.
Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин, комментируя санкционные меры, введенные в отношении России из-за «военной спецоперации», заявил, что российская экономика будет подстраиваться под новые реалии не менее полугода. Он добавил, что происходящее может оценить как экономическую войну против России, нацеленную на полное разрушение российской экономики.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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