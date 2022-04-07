Литовкин объяснил, почему российские военные покинули Киев и Чернигов

Откуда Украина получает топливо для борьбы с РФ
Украина лишиться возможности использовать вооружение из-за дефицита топлива. Об этом пишет Взгляд.ру , отмечая, что...Подробнее
На втором этапе «спецоперации» российские военные должны приложить свои силы на Донбассе, который они планируют взять под контроль, после чего передать эти территории ДНР и ЛНР. Российским войскам необходимо было перегруппироваться перед проведением операции в этом регионе. По этой причине российские войска покинули Киевскую и Черниговскую области. Такое мнение высказал военный обозреватель Виктор Литовкин.
В интервью Украина.ру он сказал, что на Донбассе в окружении находятся украинские подразделения численностью в 70 тысяч человек. Российских войск на Украине не хватает и взять их неоткуда, хотя в армии России служит около миллиона человек и в это число входят флот, авиация и ракетные войска стратегического назначения, а не только сухопутные войска, отметил эксперт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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