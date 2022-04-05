В Пентагоне заявили об отводе российских войск от Киева и Чернигова

Сегодня, 16:19

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В Пентагоне заявили об отводе российских войск от Киева и Чернигова
Фото из открытых источников

Россия полностью вывела свои войска из окрестностей Киева и Чернигова. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Пентагона Джона Кирби. 

В частности, представитель военного ведомства США заявил, что Россия сосредоточит свои силы в восточной части Украины.

«Российские войска полностью выведены из районов под Киевом и Черниговом, чтобы «укрепиться и переоборудоваться в Беларуси и России»», – заявили в Пентагоне.

Напомним, что 29 марта в Стамбуле прошли переговоры российской и украинской делегаций. По итогам встречи Россия решила сократить активность ВС на киевском и черниговском направлениях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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