В Пентагоне заявили об отводе российских войск от Киева и Чернигова

Россия полностью вывела свои войска из окрестностей Киева и Чернигова. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Пентагона Джона Кирби.

В частности, представитель военного ведомства США заявил, что Россия сосредоточит свои силы в восточной части Украины.

«Российские войска полностью выведены из районов под Киевом и Черниговом, чтобы «укрепиться и переоборудоваться в Беларуси и России»», – заявили в Пентагоне.

Напомним, что 29 марта в Стамбуле прошли переговоры российской и украинской делегаций. По итогам встречи Россия решила сократить активность ВС на киевском и черниговском направлениях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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