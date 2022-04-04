Ходаренок: масштабная битва ВС РФ за Донбасс начнется в середине апреля

RusVesna: в Украине гремят мощные взрывы, ревут сирены воздушной тревоги
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Армейские подразделения Российской Федерации в настоящий момент занимаются существенной перегруппировкой своего состава. Поэтому в зоне, где ранее осуществлялись боевые действия, сейчас фиксируется некоторое затишье. Об этом пишет информационное онлайн издание REGNUM.
Войска РФ продолжают осуществлять «военную спецоперацию» на Украине. Аналитик по международным вооружениям Михаил Ходаренок в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» рассказал о том, что ВС РФ в данный период проводят массовую подготовку к широкомасштабной битве за территорию Донбасса.
Как считает эксперт, очень крупное и серьёзное сражение на территории Донецкой и Луганской народных республик начнется в середине апреля. Как известно, 21 февраля нынешнего года Российская Федерация признала суверенитет ЛДНР. Главы республик стали эвакуировать гражданское население в соседние регионы России.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении «спецоперации» на территории Украины. В Донбассе военные действия продолжаются 8 лет. Они началась после того, как Луганская и Донецкая области Украины отказались признать легитимность нового правительства, которое пришло к власти после Майдана в Киеве. Этот протест поддержали власти России.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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