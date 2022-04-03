Генштаб ВСУ признал потерю рубежа обороны под Барвенково

После освобождения Изюма российские военные продолжают сжимать Харьковско-Барвенковский гарнизон. ВСУ оставили свои позиции на рубеже обороны около Барвенково и отошли в район населенного пункта Родное. Этот факт признали в Генштабе ВСУ, передавая сводки с фронта. Бойцы украинской армии не могут помочь находящимся под Славянском подразделениям, так как у них нет возможности перегруппироваться.

По некоторым данным, несколько украинских группировок отошли от Славянска и Краматорска на запад, хотя эти сведения не подтверждены официально. Предположительно они выдвинулись в сторону Барвенково, чтобы не оказаться в кольце.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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