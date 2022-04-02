МО РФ: ВКС России нанесли удары по крупным хранилищам ГСМ ВСУ

Минобороны РФ сообщило о ракетных ударах по хранилищам ГСМ на территории Украины.

Ведомство рассказало о том, что российские войска, а также силы ДНР и ЛНР готовятся к наступлению в Донбассе, пишет ИА Военное обозрение .

Сейчас идут бои в районе Новобахмутовки и Троицкого, а также на окраинах Рубежного, в районе Марьинки и Попасной. Идут бои и возле Северодонецка и Лисичанска. Из Мариуполя поступают сообщения о том, что там идут бои на территории «Азовстали».

Минобороны сообщает, что ракетными ударами уничтожены крупные топливохранилища в Константиновке Николаевской области, Славуте Ровенской области и Тернополе. Нанесен также удар по аэродрому Баловное в пригороде Николаева и по аэродрому в Василькове в Киевской области.

За день авиация уничтожила также три пусковые установки ЗРК «Бук-М1» и «Оса-АКМ», одну артиллерийская батарея, две установки РСЗО, два полевых склада РАВ и боеприпасов.

Напомним, Россия начала «военную спецоперацию» на территории Украины 24 февраля 2022 года. 25 Минобороны сообщило о гибели в боях более 1350 российских военнослужащих.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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