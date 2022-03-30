После ударов армии РФ горит нефтеперерабатывающий завод Коломойского в Кременчуге

Российские войска снова нанесли ракетный удар по территории Украины, сообщает Русская Весна.

В этот раз под удар попал нефтеперерабатывающий завод в городе Кременчуг (Полтавская область). Этот завод принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Информацию об ударе подтвердил глава Полтавской облгосадминистрации Дмитрий Лунин.

Лунин сообщил, что всего было выпущено не менее четырех ракет по двум инфраструктурным объектам. Также он сообщил, что 2 апреля промышленные цели в Кременчуге атаковала российская авиация.

Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Пентагон сообщил о том, что за месяц с начала «военной спецоперации» Россия выпустила по территории Украины больше дорогостоящих ракет, чем США за 30 лет своих военных кампаний в разных странах мира. Траты РФ на ракеты достигают миллионы долларов, а их запас после окончания «военной спецоперации» придется пополнять.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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