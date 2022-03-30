Армия РФ взяла контроль над городом Изюмом в Харьковской области

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Армейские подразделения Российской Федерации продолжают далее выполнять стратегические задачи, поставленные им в рамках «военной спецоперации», осуществляемой на территории Украины. Сегодня, в субботу, 2 апреля 2022 года, появились сведения о том, что ВС РФ полностью взяли под свой контроль город Изюм, расположенный в Харьковской области.
Данную информацию также признали и представили администрации Украины. Об этом рассказал глава управления молодежи и спорта городского совета Изюма Максим Стрельник.
Напомним, что с начала «военной спецоперации» на территории Украины погиб 1351 российский военнослужащий. Это ты официальные данным Минобороны РФ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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