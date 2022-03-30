Сивков указал на медийный эффект удара ВС Украины по нефтебазе в Белгороде

В жестоком бою танкисты ДНР прикрыли спецназ, уничтожив технику и вооружение ВСУ
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Удар по нефтебазе в Белгороде имеет большое медийное значение, заявил военный эксперт Константин Сивков.
Ночью стало известно о том, что два вертолета зашли на территорию РФ на низкой высоте и атаковали нефтебазу. Это первый существенный ущерб, нанесенный территории России за время «военной спецоперации». При этом Украина опровергает причастность к удару.
Константин Сивков отмечает, что действительно вертолеты на низкой высоте могут обойти ПВО. Он не исключает, что у ВСУ сохранились и вертолеты, и опытные пилоты. По его мнению, атаку могли также осуществить иностранные наемники, пишет Взгляд.ру.
Стоит отметить, что атака на нефтебазу осуществлялась как раз когда Россия переходит ко второму этапу «военной спецоперации» и готовится занять всю территорию Донбасса. То есть российскую группировку ВСУ хотело лишить топлива.
Но больший эффект, по словам эксперта, как раз в информационном пространстве. Украинские СМИ подают это как большую победу. А вот среди жителей Белгорода появились панические настроения. Поэтому Сивков призвал уделить больше внимания работе ПВО и защитить все приграничные зоны страны, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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