Глава Чечни Кадыров решил наградить Байдена за содействие спецоперации РФ

Американское вооружение попадает все чаще бойцам из Чечни, о чем рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он сообщил, что в ходе «военной спецоперации» на территории Украины уже не один раз американское вооружение попадало российским войскам. Поэтому он даже предложил наградить президента США Джо Байдена за то, что он вооружает в том числе чеченские подразделения новейшим американским вооружением.

В своем Telegram-канале Кадыров отметил, что «ребятам полюбился ПЗРК Javelin, который имеет двойную эффективность». По его словам, вначале чеченские бойцы убивают украинских военных, которые защищают это вооружение, а потом им же уничтожают украинские танки.

В Пентагоне, к слову, ранее говорили о том, что для применения ПЗРК Javelin необходимо проходить курс обучения.

Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. По данным Минобороны, к 25 марта стало известно о гибели более чем 1350 российских военнослужащих.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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