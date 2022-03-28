Танкист ВС из РФ рассказал об атаке противника с применением комплекса NLAW в Мариуполе

О боях в Мариуполе рассказал RT командир российского танкового взвода.

Экипаж танка, которым он командует, в Мариуполе пережил прямое попадание по танку из гранатомета. Момент удара попал на видео, которое распространяется по Сети.

В кадр попал момент, когда по Т-72 ударили из переносного противотанкового комплекса NLAW. Ракета попала в башню, но не нанесла видимых повреждений.

«Контузия и обгорелости. Ничего. За сутки оклемались и дальше в бой», — рассказал командир танка.

Напомним, Россия начала 24 февраля на территории Украины «военную спецоперацию». После месяца боев Минобороны РФ сообщило, что первый этап уже выполнен и теперь стоит задача по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, чтобы передать их под контроль ДНР и ЛНР.

«Военная спецоперация» продолжается даже в период переговоров между сторонами. При этом Запад продолжает вводить против российской экономики санкции, что вынуждает Москву предпринимать ответные меры.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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